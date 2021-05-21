Полный диссонанс: в Москве сравнили санкции Киева и заявления Зеленского

https://static.news.ru/photo/9a8fefd8-ba7e-11eb-8c78-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Новые санкции Киева в отношении российских СМИ диссонируют со словами президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Москве.

Зеленский 21 мая подписал указ о продлении на три года ограничительных мер против ряда российских юрлиц, среди которых есть СМИ. При этом накануне он говорил, что администрации президентов двух стран начали контакты по возможным переговорам.

В Москве решительно осуждают односторонние ограничительные меры, которые противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод, в первую очередь свободы СМИ, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что новые украинские санкции касаются нескольких российских СМИ. В том числе речь идёт о МИА «Россия Сегодня», издании Lenta.ru, агентстве ТАСС, о порталах «Газета.ру», «Утро.ру» и не только.