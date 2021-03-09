«Полный абсурд»: Песков ответил на критику Западом российских вакцин

https://static.news.ru/photo/5e4c24ec-80d1-11eb-b6cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг вакцин от коронавирусной инфекции. Он критически отозвался на то, что Запад высказывает опасения в отношении российских препаратов.

В Кремле неоднократно заявляли об абсурдности подобных опасений и намерены и дальше разъяснять всем, что не стоит придавать этому вопросу политический подтекст. Песков также высказался о заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса об идентификации четырёх российских онлайн-платформ, которые, как он утверждает, распространяли дезинформацию о вакцинах, получивших одобрение в Штатах. Доказательств своим словам Прайс не привёл.

Мы не понимаем причин таких заявлений. Мы намерены и дальше очень терпеливо и последовательно разъяснять, что подобные сообщения — полный абсурд. <...> Мы всегда были против того, чтобы как-либо политизировать любые вопросы, касающиеся вакцины, — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков заметил, что российская вакцина доказала свою эффективность, но, несмотря на это, каждый день подвергается огульной критике. При этом нет и намёка на объективность.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, собираются ли российские власти пересматривать позицию по документу, в котором будут указаны данные о вакцинации и наличии антител к коронавирусу для путешественников. Он попросил журналистов задать соответствующий вопрос представителям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.