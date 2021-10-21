Полномочия кабинета Меркель истекут 26 октября

26 октября в Берлине президент Германии официально вручит действующему канцлеру Германии Ангеле Меркель и членам её правительства документы о прекращении полномочий. Как сообщила представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, кабмин т продолжит исполнение обязанностей до формирования нового, передаёт ТАСС.

26 октября канцлер примет участие в учредительном заседании Бундестага. Как вы знаете, она не будет членом [парламента] 20 созыва. Затем президент вручит канцлеру и её министрам во дворце Бельвю грамоты об окончании исполнения их полномочий, — сказала Деммер.

Ранее социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90»/«Зелёные» и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов. Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.