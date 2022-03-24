Полномочия генсека НАТО Столтенберга продлены на год

Страны НАТО продлили мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года из-за ситуации на Украине. Соответствующее решение было принято на саммите Альянса, сообщает ТАСС. Его полномочия истекали 30 сентября 2022 года, после чего он хотел занять пост главы ЦБ Норвегии.

Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности нашего поколения, мы сохраняем единство нашего альянса и поддерживаем безопасность наших народов, — заявил Столтенберг.

Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. С 2014 года он является генеральным секретарём НАТО. Он покинет этот пост в конце сентября 2022 года. До должности генсека НАТО он был партийным лидером Лейбористской партии Норвегии, а также находился на посту премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики этой страны.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гарa Стёре заявил, что страна поддержит решение о продлении срока полномочий Cтолтенберга, если такое решение будет принято Альянсом. По мнению премьера, союзники НАТО удовлетворены работой Столтeнберга в качестве генсека. Он также добавил, что говорил на эту тему со Cтолтенбергом и считает, что на тему продления его полномочий не может быть больших cпоров.