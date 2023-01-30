«Полное безумие»: конгрессвумен Грин про план захвата Крыма с помощью США Конгрессвумен Грин назвала «полным безумием» призывы захватить Крым с помощью США

Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Член американской палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин заявила на своей странице в Twitter, что идея о вторжении Украины в Крым с помощью США является «полным безумием». Она добавила, что к этому призывают «поджигатели войны» в США. По ее словам, ситуация вышла из-под контроля.

Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Киев должен вторгнуться в Крым и забрать его у России, — сказала Грин.

Подписчики законодателя согласились с такой оценкой подобных призывов и отметили, что Киев зашел слишком далеко в своих требованиях.

Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что вооруженные силы Украины находятся в критической ситуации на фронте и для выживания страны требуется максимальная мобилизация, передает со ссылкой на украинские СМИ. По его словам, Украины «может не стать». Он добавил, что нужна мобилизация фронта и тыла. Он отметил, что февраль станет решающим для страны в целом.

Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.