Полковник запаса: США могут отключить электричество в крупных городах РФ

https://static.news.ru/photo/12932108-8014-11eb-8f33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада могут поддержать Украину в войне с Российской Федерацией и при помощи кибератак отключить электричество в крупных городах страны. Такую версию высказал военный обозреватель и полковник запаса РФ Александр Жилин.

Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в Соединённых Штатах созданы специальные подразделения, — сообщил URA.RU эксперт.

По его словам, с помощью кибератак американские спецслужбы могут лишить электричества несколько крупных городов России.

Это вызовет коллапс. Будет катастрофа, — добавил Жилин.

При этом он считает, что на Западе не станут рисковать своими военнослужащими, чтобы помочь украинской армии в войне с Россией.

Между тем полковник в отставке Виктор Литовкин усомнился в эффективности кибератак против РФ. Эксперт полагает, что если США поддержат Украину кибератаками против России, то украинским властям это не принесёт никакой пользы. При этом эксперт считает, что Запад способен вести информационную войну против РФ. Он уверен, что Соединённые Штаты постоянно наносят информационные атаки по России.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко рассказал об «ударе», который Украина нанесла по России. В интервью телеканалу «Обозреватель» политик сообщил, что считает таковым закрытие в стране оппозиционных телеканалов. Действия президента Зеленского и СНБО Поцелуйко назвал «мощными шагами». Он также отметил, что Киев готов к возможному ответу Москвы, и заявил, что не сомневается — такой ответ обязательно будет.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, теперь они могут работать только в Сети.

Кроме того, 20 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко по статье «Финансирование терроризма», писал NEWS.ru.