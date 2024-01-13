Полковник ВСУ назвал новое соглашение Киева и Лондона провалом Полковник ВСУ Свитан: новое соглашение с Лондоном станет провалом для Киева

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Риши Сунак

Подписанное накануне соглашение между Украиной и Великобританией стало полным провалом для Киева, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин». По его словам, документ включает в себя неоднозначный пункт о «новой агрессии России».

Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики, — сказал он.

По мнению офицера, этот пункт может означать остановку боевых действий и признание Великобританией новых территорий в составе России.

Ранее в правительстве Британии заявили, что двустороннее соглашение станет первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» с Украиной. В кабмине подчеркнули, что королевство первым из числа стран G7 подписывает такой документ с Киевом.

Премьер-министр Британии также объявил, что Британия в этом году выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Сунак заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. По словам премьера, пакет будет включать в себя оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты и снаряды.