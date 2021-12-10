Полковник ВМС США назвал два способа защитить Украину от «вторжения» России

Военный эксперт, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан назвал два способа защитить Украину от гипотетического вторжения России. Речь идёт о размещении небольшого количества международных сил или же развёртывании дополнительных бригад, включая бомбардировщики и истребители. Оба этих способа потребуют многомиллионных затрат, сообщает Breaking Defense.

Один из подходов к помощи Украине может заключаться в размещении небольшого воинского контингента, присутствие которого сдерживало бы Россию. Как отмечается, затраты на реализацию этой стратегии составят примерно $850 млн, ещё около $1 млрд ежегодно потребуется на обеспечение дополнительных соединений и проведение учений. Кроме того, если Россия всё же начнёт наступать, союзникам придётся отступить, чтобы дождаться подкрепления, и только потом нанести ответный удар.

Второй подход — это развёртывание на территории Украины достаточного количества сил и средств, которые могли бы сдержать российские войска до прихода подкрепления. Эта стратегия потребует создания дополнительных бригад, обеспечивающих относительный паритет с российскими войсками в мирное время, а также размещения на украинской территории тактической группы ПВО и ПРО. В этом случае затраты составят $27 млрд на инфраструктуру и оборудование и $11 млрд в год на учения и расширенную структуру сил США.

[Это] огромные инвестиции, которые потребуют огромной политической воли от Вашингтона в то время, когда американское общество с подозрением относится к отправке войск за границу, — отмечает автор.

Ранее выяснилось, что 72% украинцев считает Россию враждебной для Украины страной, а противоположного мнения придерживаются лишь 12%. Идею введения виз с Россией поддерживают 52% респондентов, 44% выступают против. Также выросла доля тех, кто считает враждебной страной Белоруссию — 48% против 22% в прошлом году. Что касается союзников Украины, то таковыми опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию.