Полковник в отставке объяснил, почему Запад не хочет передавать ПВО Украине Военэксперт Матвийчук: Европа не хочет передавать ПВО Украине из-за дороговизны

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Власти европейских стран не хотят передавать Киеву системы противовоздушной обороны, так как это будет очень дорого стоить, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Кроме того, добавил он, в таких комплексах нуждаются и сами партнеры Киева.

Во-первых, каждое европейское государство понимает, что это очень дорого. Во-вторых, те средства, которые у них есть, нужны им самим. Потому что дружба дружбой, а небо надо прикрыть, — заметил полковник.

Он считает, что если Польша одобрит идею сбивать российские ракеты над Украиной своими средствами ПВО, то ей придется признать активное участие в конфликте. ВС РФ будут иметь право ответить на такие действия, добавил Матвийчук.

Польская армия будет физически воздействовать на вооружение российских вооруженных сил. В таком случае РФ может в ответ бить по пусковым установкам, которые находятся на территории Польши, — указывает он.

Ранее официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил агентству «Укринформ», что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины с помощью своих систем противовоздушной обороны. Он добавил, что конкретных решений на этот счет пока нет.