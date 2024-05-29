Полковник оценил вероятность прямого участия НАТО в боях на Украине Полковник Алехин: НАТО вряд ли напрямую вступит в украинский конфликт

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Напряженность вокруг украинского конфликта постоянно растет, однако пока о прямом участии НАТО в нем говорить не приходится, сказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. При этом он считает, что Альянс продолжит поддерживать Киев иными способами.

Я не думаю, что натовцы вступят в прямой конфликт на Украине. Инструкторов, технику и наемников будут поставлять, но регулярные вооруженные силы вряд ли будут участвовать, — отметил он.

Алехин напомнил, что бойцы из ряда западных стран уже принимают участие в боевых действиях.

Некоторые подразделения той же Польши в виде наемников участвуют в конфликте. Техническое обеспечение всех видов вооружения ВСУ полностью находится под управлением иностранцев. При этом Французский Иностранный легион — распиаренная история, ждать от него ничего не стоит, — пояснил эксперт.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.