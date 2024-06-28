Полковник оценил, сколько солдат Украина может отправить на фронт Матвийчук: мобилизационный резерв Украины не превышает 250 тысяч человек

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Вооруженные силы Украины

Мобилизационный резерв Украины составляет не больше 250 тысяч человек, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что пока ситуацию с резервами нельзя назвать для Киева катастрофической. Тем не менее республика постепенно приближается к критической точке, так как многие мужчины либо покинули страну, либо получили серьезные ранения на фронте.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Украина испытывает серьезные проблемы с экономикой и финансами. Однако более серьезную опасность для страны представляет нехватка человеческого ресурса. В Киеве утверждают, что республика может собрать миллион резервистов, однако Матвийчук склонен считать эти цифры завышенными.

Я не склонен доверять этой цифре, я думаю, там 200–250 тысяч человек. Однако качество этого «материала» очень низкое: многие не имеют нужной военной подготовки, — заявил он.

Матвийчук ранее заявил, что ВСУ грозит потеря критических инфраструктурных объектов. По его словам, это обусловлено тем, что Россия уничтожила украинскую защиту от дронов стоимостью полмиллиарда долларов. Армия Украины не была готова к тому, что ее уничтожат ракетами, а не беспилотниками, считает он.