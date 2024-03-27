Полковник оценил риски участия военных из Франции в украинском конфликте Полковник Кошкин: французские инструкторы в зоне СВО станут законной целью ВС РФ

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Участие военных из Франции в украинском конфликте повышает риски прямого столкновения с Россией, заявил полковник в отставке Андрей Кошкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт уточнил, что французские инструкторы в зоне специальной военной операции на Украине станут законной целью ВС РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон действительно говорил о том, что собирается направить на Украину военных. Но чем они будут там заниматься? Даже если это инструкторы, они все равно остаются вооруженными людьми, которые будут законной целью для российских военных. И это важный момент. Так что опасность столкновения есть, — пояснил эксперт.

Появление французских военных на Украине грозит эскалацией конфликта, считает эксперт. По его словам, в случае отправки регулярных частей прямое столкновение станет неизбежным. Кошкин добавил, что США четко определились со своей позицией и решили не отправлять своих военных в зону СВО, в то время как Макрон «делает странные заявления».

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину вызвали гнев у американских чиновников. В США недовольны провоцированием конфликта с Россией.