Полковник объяснил выгоду для США от уничтожения немецких танков на Украине Полковник Литовкин: США «подставили» ФРГ на рынке вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уничтожение немецких танков на Украине в ходе боевых действий выгодно для США, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт отметил, что таким образом Вашингтон подставил Германию на рынке вооружений. Отправка Leopard 2 ВСУ стала проявлением «недобросовестной конкуренции» со стороны американцев, подчеркнул он.

Американцы не случайно заставили немцев отправлять свои танки на Украину: они знали, чем это закончится. Это такая недобросовестная конкуренция с целью «подставить» своего конкурента на рынке вооружений, — пояснил Литовкин.

Эксперт уточнил, что Вашингтон продвигает собственные военные технологии на мировом рынке, а уничтожение немецких танков на Украине помогает в этом. По его словам, из-за того, что техника «горит из-за российского оружия», компания Rheinmetall Krauss-Maffei сильно пострадала и стала менее конкурентоспособной. Литовкин подчеркнул, что США добились поставленной задачи, ухудшив репутацию немецких оборонных концернов.

Немцы «подставились», так же как они «проглотили» взрыв труб «Северного потока», так же они «проглотили» и снижение имиджа Rheinmetall, — заключил Литовкин.

В Германии ранее обеспокоились из-за уничтоженных на Украине в ходе боевых действий танках Leopard, которые были поставлены Западом. Депутат бундестага Штеффен Янич обратился к правительству ФРГ и призвал выяснить, сколько боевых машин не подлежат восстановлению.