Полковник объяснил сложность взятия Мариуполя

Ситуацию в Мариуполе осложняет сеть подземных лабиринтов, вырытых под городом, сообщил в беседе с «Радио 1» полковник в отставке, военный эксперт, директор Музея войск ПВО РФ в Балашихе Юрий Кнутов. Эти ходы появились ещё в советские времена либо были вырыты за время подготовки к боям. Сейчас в них скрывается мощная группировка украинских войск.

В них прячутся и скрываются, перемещаются, выходят на поверхность и снова прячутся. Чем-то это напоминает ситуацию Берлина и метро Берлина, которое немцы тоже использовали в своих целях, — рассказал полковник.

Кнутов отметил, что сейчас непростые бои идут на территории «Азовстали». Он также добавил, что донецкая группировка украинских войск вначале насчитывала более 40 тысяч человек, позднее в район перебросили ещё 15 тысяч резервов.

Ранее стало известно, что Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им обещают сохранить жизнь, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».