Полковник объяснил, почему США оказались выше России в рейтинге армий Полковник Матвийчук: российская армия отстала по финансированию от американской

Фото: defense.gov

Армия США оказалась выше российской в рейтинге Global Firepower Index 2024 из-за большего финансирования, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт уточнил, что США традиционно занимают первое место, так как спонсируют все подобные рейтинговые компании.

США традиционно занимают первое место, отчасти потому что все рейтинговые компании существуют на их деньги. Вместе с тем мы действительно немного отстаем по финансированию. Но, если мы победим на Украине, возможно, займем первое место, — отметил эксперт.

Матвийчук пояснил, что в таких рейтингах учитываются наличие личного состава, мобилизационные ресурсы, возможность экономически обеспечить боеспособность, способность быстро адаптироваться к ситуации в условиях боевых действий. Полковник также назвал логичным то, что Великобритания вышла из пятерки сильнейших армий мира. По его словам, в стране наблюдается регресс военно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России попали на вторую строчку в списке самых сильных армий мира согласно рейтингу Global Firepower Index 2024, составленному американским блогером Дэниелом Пучеком. На первом месте расположились США, а третью строчку занял Китай.