Полковник назвал условие поражения Украины за три месяца Полковник Матвийчук: без помощи Запада Украине конфликт решится за три месяца

Фото: МО Украины

Оборона ВСУ в зоне спецоперации «сыпется» и Киеву не хватает новых и мотивированных резервов, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, потребуется всего три месяца на завершение конфликта, если помощь Запада иссякнет, передает Lenta.ru.

Да, действительно, оборона украинской армии сыпется. Нехватка боеприпасов и самое главное — нехватка мотивированных и стойких резервов, которые могли бы заменить тех, которые уничтожены, которые сдаются в плен, — сказал он.

Военный эксперт также констатировал, что украинские военные демотивированны, часто сдаются в плен и сами открыто заявляют об отсутствии перспектив продолжения борьбы. При этом и в Европе, по его словам, признают, что положение ВСУ «катастрофическое», хотя и «немножко лукавят».

Они оценивают положение ВСУ как катастрофическое, которое может разрешиться в ближайшие несколько месяцев. Они пытаются его стабилизировать, но даже если гипотетически придут деньги или боеприпасы, необходимо иметь хорошо обученный личный состав, — добавил он.

Ранее сообщалось, что желание помочь Украине ракетами разделило позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и бундестага (парламента Германии). Шольца обвиняют в нежелании одобрить поставки боеприпасов на нужды ВСУ.