Полковник Макгрегор заявил, что в Белом доме уже обсуждают развал Украины

Фото: МО Украины

В американских СМИ все чаще критикуют действия украинского президента Владимира Зеленского, что говорит о желании Белого дома дистанцироваться от конфликта, предположил полковник США Дуглас Макгрегор. В интервью журналисту Стефану Гарднеру на его YouTube-канале экс-советник Пентагона заявил, что из последних материалов New York Times и Washington Post о провалах ВСУ можно сделать вывод, что Украина не готова побеждать.

В Белом доме уже пошли разговоры, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить, — рассказал Макгрегор.

Ранее в своей статье для издания The American Conservative полковник указал, что у Вашингтона остается все меньше ресурсов для поддержки Киева. Макгрегор подчеркнул, что вовлеченность США в украинский конфликт расшатывает политическую и экономическую ситуацию в самих Соединенных Штатах.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае поражения Украины у польской армии не останется выбора, кроме как вступить в конфликт с Россией. После этого высказывания французский политик Флориан Филиппо назвал польского посла сумасшедшим, ужаснувшись тому, что из-за членства в Евросоюзе и НАТО его страна связалась с «безумцами, которые не хотят мира».