«Битву проиграли политики»: полковник афганской армии о трагедии страны

Полковник бывшей армии Афганистана Ханиф Резаи рассказал, что подвела страну не армия и солдаты, а политики. Об этом сообщает Sky News.

Джо Байден 16 августа обвинил вооруженные силы Афганистана в недееспособности и в том, что по их вине страну захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России). Старший офицер афганских вооруженных сил в корне не согласен с таким заявлением.

Я хочу дать понять, что афганские силы безопасности вели тяжелую борьбу. Они действительно стояли за то, что делали. Эту битву проиграли политики, а не армия или полиция, — сказал полковник Резаи.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул. Регулярная армия и полицейские силы сложили оружие. Террористы разоружили военных и сотрудников органов правопорядка и распустили их по домам. Официальные представители талибов заявили о готовности помиловать всех своих противников в том случае, если они прекратят вооруженное сопротивление и пойдут на переговоры.