Политтехнолог спрогнозировал реакцию ЕС на оплату Венгрией газа в рублях

Евросоюз увидит разрушение единства в том, что Венгрия станет оплачивать газ из РФ в рублях, предположил политтехнолог Марат Баширов в разговоре с Lenta.ru. При этом жёстких санкций не последует, страну лишь публично осудят, считает он.

Последствия от Евросоюза для Венгрии, конечно, будут. Отказ от оплаты в рублях — это ведь политическое решение. Хотя на самом деле страны имеют право самостоятельно устанавливать то, в какой валюте готовы продавать свои товары. И если этот момент не был жёстко зафиксирован в документах, никаких преград этому нет. И, соответственно, переход на другую валюту не носит никакого политического характера, если, конечно, обе стороны на это согласны. Но ЕС, конечно, увидит здесь разрушение единства, — сказал Баширов.

Он добавил, что Венгрия даже способна быть европейским газовым хабом, пусть только региональным. Вопрос в том, сколько газа она сможет пропускать для транзита в другие страны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности властей платить за российский газ в рублях. Он также отметил, что эти выплаты не будут нарушать условия ранее введённых ЕС санкций против России. По словам министра, оплата будет поступать в евро на счёт венгерской компании в Газпромбанке и конвертироваться в рубли.