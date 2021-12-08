Политтехнолог раскрыл смысл публикации плана вторжения РФ на Украину

Недавняя публикация в немецкой газете Bild, в которой описывается план нападения России на Украину, выгодна Кремлю. В статье утверждается, что Запад не станет помогать Украине. А в случае введения санкций против России, будет захвачена вся Украина, прокомментировал публикацию в эфире радио «Комсомольская правда» политтехнолог Станислав Белковский.

Белковский заявил, что оценивать детали статьи нет смысла, так как уже опубликованный план вторжения не может быть правдой. В то же время он отметил, что в ней содержатся некоторые концептуальные вещи, демонстрирующие выгодность позиции Кремля. В частности, как интерпретирует статью политтехнолог, в случае начала боевых действий Украине придётся капитулировать под давлением Запада. А при введении против России во время военной операции санкций, армия не остановится на полпути и захватит всю Украину.

Из чего я сделал вывод, что публикация выгодна Кремлю, хотя и необязательно заказана им. Посыл Киеву таков — сдавайтесь заблаговременно сами. Посыл Западу — не вводите санкции. Но очевидно, что страшилки нагнетаются перед встречей лидеров США и России, во время которой должны быть сделаны шаги к грядущему миру, — заключил Белковский.

Накануне прошли переговоры в онлайн-формате президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.

Перед этим немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова, опровергла информацию, опубликованную немецким таблоидом, назвав её пропагандой, замешанной на идеологии.