Политтехнолог назвал Красное море ловушкой для США Политтехнолог Баширов: США загнали себя в ловушку в Красном море

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

События в Красном море свидетельствуют о том, что США и их союзники загнали себя в ловушку, из которой теперь вряд ли выберутся, считает политтехнолог Марат Баширов. Цитируя эксперта, «Царьград» отмечает, что военное противостояние между йеменскими хуситами и американцами развивается весьма неожиданно, причем, несмотря на всю свою мощь, США терпят удар за ударом.

Хуситы запустили ракеты по американскому военному кораблю около йеменского побережья Мукаллы. <...> Надо сказать, что Красное море достаточно узкое — от 180 до 360 км. Для ракет, даже примитивных, цели как на ладони при наличии средств мониторинга, — заметил политтехнолог.

Он напомнил, что через Красное море проходит примерно 15% всех мировых грузоперевозок. Если движение там остановится или существенно ограничится, это нанесет западной экономике колоссальный ущерб. И своими бомбежками Йемена США вместе с союзниками спровоцировали нарастание событий на Ближнем Востоке. Так, поддерживающий хуситов Иран нанес удары по объектам США в Ираке и сбил американский дрон-разведчик MQ-9. По словам специалиста, ситуация стала ловушкой, из которой США будет сложно выбраться, так как развязать полноценную войну с Ираном им мешает печальный опыт вторжений в Ирак, Сирию и Афганистан.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Ракеты «упали в воду рядом с судном», не причинив вреда. Это уже третье нападение хуситов на коммерческие плавсредства за три дня.