В США назвали мифы, мешающие отношениям с Россией Foreign Affairs: Россия и США строят отношения друг с другом под влиянием мифов

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Отношения между Россией и США строятся на основе мифов, заявили экс-советники госсекретаря США по политическому планированию Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs. По их словам, страны представляют друг друга в неправильном свете, что является причиной взаимной напряженности между государствами. Так, по мнению экспертов, США воспринимают Россию как злодея, образ которого используется в том числе во внутренней политике.

Американцы хотят верить, что сражаются с человеком, которого можно убить, а не со всей страной, которую необходимо подчинить, — говорится в материале.

Россия при этом убеждена, что Вашингтон помешан на власти. Кроме того, в РФ верят, что у США не союзники, а вассалы, добавили политологи.

Самая большая проблема, которую создают мифы России и США друг о друге, заключается в том, что они взаимно подкрепляемы, — отметили эксперты.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что отношения между Россией и Западом удастся восстановить, если последний начнет выполнять свои обязательства. Он уточнил, что с некоторыми государствами, например с Венгрией, возможно наладить взаимодействие.