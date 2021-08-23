Политологи рассказали, что Япония не предоставит россиянину убежище

Япония не предоставит политическое убежище «перебежчику» из России. Она вообще никогда никому его не предоставляла, а поступок россиянина можно расценивать как хулиганство. Об этом сообщает телеканал «360».

Во времена СССР многие пытались сбежать в Японию, но в итоге оказывались в США. Сейчас же островное государство временно подержит россиянина у себя и найдёт возможность его куда-нибудь пристроить: либо отдаст третьей стране, либо вернёт в Россию, — сказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Стоит отметить, что перебежчик совершил огромную глупость и можно было просто купить туристическую путёвку в страну. Однако Япония не торопится предавать мужчину российской стороне, иначе формально она признает курильский Кунашир за Россией, отмечает политолог.

В свою очередь поступок мужчины можно расценить как мелкое хулиганство и незаконное пересечение границы. Возможно, он является обычным городским сумасшедшим и не понимает принципа действия японских законов. Значит, к поездке заранее он не готовился. И вопросы об островах в этом случае затрагиваться не будут, заключил востоковед Алексей Маслов.

Ранее посольство России в Японии получило сведения о личности гражданина РФ, который приплыл на остров Хоккайдо ради политубежища. По данным миграционных властей Японии, речь идёт о российском гражданине по фамилии Нокарде.