Политологи объяснили перемену в закулисной позиции Украины по СВО Востоковед Семенов рассказал, почему Киев перестал требовать отвода войск РФ

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Отвод российских войск не считается условием для начала мирного процесса. Так объяснил NEWS.ru позицию стран «Глобального Юга», в том числе африканцев, политолог, востоковед Кирилл Семенов. Целью консультаций по украинскому кризису в Джидде, по его словам, было убедить Украину в том, что ее прежнюю позицию большинство стран мира больше не считают реалистичной.

Все государства—лидеры «Глобального Юга» — выступают за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. На встрече в Джидде их представители обсуждали условия прекращения огня на линии фронта, — условия, не подразумевающие вывода российских войск. Они вовсе не обсуждают окончательный юридический мирный план. Такой план, скорее всего, не будет согласован годами после окончания конфликта де-факто, — пояснил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Еще одной задачей переговоров, которые состоялись в выходные в Саудовской Аравии, было донести до эмиссаров Киева понимание, что заручиться международной поддержкой можно только с помощью конструктивного диалога. Такой поддержки Украина не получит, если будет и дальше шантажировать, выдвигать нереальные требования в ультимативном тоне, предрекает Семенов.

Киев должен вернуться к реальности, отложить в сторону свои «хотелки». Ему следует рассматривать ситуацию «на земле», — и через эту призму предлагать инициативы для согласования с другими государствами. Так что по итогам встречи в Саудовской Аравии есть определенная польза. Стало ясно, что позиция Украины может меняться, так что к определенному моменту ей уже будет о чем разговаривать и с Россией, — отметил эксперт.

Никто из десятков участников форума в Саудовской Аравии и не настаивал на отводе российских войск к границам 1991 года, заявил в свою очередь NEWS.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

Насколько известно, даже украинские представители в Джидде уже не выдвигали это в качестве категорического требования. Правда, сегодня в публичном заявлении Киева прежняя позиция была подтверждена. Но это просто официальная запросная позиция. Но в Джидде уже обсуждались возможные компромиссы, и там такого категорического требования не звучало, — сказал Арбатов.

МИД России учтет информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде, сообщила в понедельник представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, Москва рассчитывает, что партнеры поделятся оценками встречи.

Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине, добавила Захарова. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.