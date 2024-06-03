Политолог заявил об усталости стран от однополярного мира Политолог Самонкин: страны устали от идеи об однополярном мире

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие страны устали от однополярного мира и стремятся к реализации идеи о многополярном мироустройстве, заявил в беседе с «360» председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По словам политолога, государствам также надоели военные конфликты на Ближнем Востоке, из-за чего они выступают в поддержку Палестины.

Не стоит удивляться тому, что от Израиля отодвигается все больше и больше стран. Тем самым израильтянам намекают: пока они не выйдут из фарватера США, не начнут заниматься собственной внутренней и внешней политикой, напряжение сохранится, — добавил Самонкин.

Политолог также обратил внимание, что из-за непродуманной политики Иерусалима даже в США, где присутствует сильная еврейская диаспора, наблюдаются антиизраильские настроения. Кроме того, многие студенты и националистические организации проводят вышеуказанную политику.

Министр внутренних дел Мальдив Али Ихусан ранее объявил о запрете на въезд в островное государство по израильским паспортам. Причиной для такого решения стала продолжающие военные действия Иерусалима в секторе Газа.