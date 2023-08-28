Политолог заявил о значимости взаимоотношений между Россией и Индией Политолог Макаркин: партнерство России с Индией продолжится на общей выгоде

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС/Kremlin.ru

С Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди

Россия продолжит сотрудничать с Индией в экономической и военно-промышленной сферах, а также в рамках БРИКС, заявил NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Индия определенно дружественная России страна, партнерство с которой продолжится на основе общей выгоды, выразил уверенность политолог.

Сотрудничество с Индией у нас двухуровневое. Во-первых, экономическое — Индия является одним из главных покупателей российской нефти, более того, она увеличивает закупки. Но здесь есть проблемы с оплатой, так как Индия платит рупиями, и куда их девать России, так и не решилось. На данный момент это одна из важных экономических тем. Также Индия — покупатель российского оружия, еще со времен Советского Союза она осуществляла такие закупки. И это тоже важный вопрос — место России на индийском рынке оружия, — отметил Макаркин.

По мнению политолога, России и Индии также выгодно сотрудничество в космической сфере, учитывая, что недавно индийская станция «Чандраян-3» передала первые данные с поверхности Луны.

Второй аспект сотрудничества наших стран — в рамках БРИКС. Сейчас Индия согласилась на расширение, хоть и колебалась дольше всех. Это еще раз подчеркивает значимость этого расширения. При этом они успешно маневрируют, — у Индии неплохие отношения и с Западом. Сейчас Индия определена дружественная страна, наше партнерство продолжится на общей выгоде, в частности, в энергетике и строительстве транспортной инфраструктуры, — убежден эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого поздравил с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на южном полушарии Луны. Главы государств в ходе беседы подтвердили готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, как сообщили в Кремле.