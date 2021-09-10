Политолог заявил о желании Зеленского избраться на второй срок

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок. Однако объявлять об этом публично он не спешит из-за неочевидности перспектив, отметил политолог в беседе с РИА Новости.

Зеленский, когда первый раз шёл на выборы, утверждал, что избирается только на один срок. На форуме в Киеве 10 сентября он снова заявил, что лучше выполнит за один срок всё, что обещал и «поедет отдыхать».

Ближе к дате выборов будет понятно финальное решение. Но дело в том, что такого рода заявления о втором сроке противоречат тем обещаниям, которые были даны раньше, и он не спешит публично об этом говорить, понимая, что таким образом будет противоречить самому себе, — пояснил политолог.

По мнению эксперта, Зеленского останавливает именно тот факт, что его неправду могут негативно воспринять избиратели.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский вернулся с «пустыми руками» после переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Он отметил, что хотя визит украинской делегации в Вашингтон и встреча на высшем уровне — это хороший сигнал, но Киеву никаких надежд на попадание в «клуб» НАТО не дали.