Политолог заявил о скорой политической смерти Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский быстро движется к своей политической смерти, о чём говорят его постоянно падающие рейтинги. Такое мнение высказал украинский эксперт Тарас Загородний в статье, опубликованной «Главредом».

Граница падения рейтинга Зеленского, как показывает практика украинского политикума, это десять процентов. То есть по меньшей мере столько избирателей голосует за власть. Это, как правило, или чиновники, или те, кто патерналистски настроен. Но такой рейтинг — это фактически политическая смерть Зеленского, которая может наступить раньше, чем он думал, — подчеркнул политолог.

По его словам, согласно опросам, в настоящий момент за Зеленского готовы голосовать 24,7% избирателей, но реальное положение дел ещё хуже. Настоящий рейтинг украинского президента вряд ли превышает 21%, считает Загородний.

Он добавил, что дальше рейтинг будет только падать, поскольку на показатель будут влиять «вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами» и «безумие вокруг депутатов».

Все эти ситуации имеют накопительный эффект: люди видят, что холодильник уже побеждает телевизор. И это они ещё даже не получили платёжки, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинцы быстро очаровываются политиками и так же быстро остывают. Президент Владимир Зеленский не сумел дать то, чего от него ждали, поэтому его партия «Слуга народа» впервые с 2019 года перестала лидировать в рейтинге популярности. Об этом рассказал глава экспертного совета Фонда стратегического развития и политолог Игорь Шатров.