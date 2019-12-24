https://static.news.ru/photo/2a760ef0-2662-11ea-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар считает, что в Евросоюзе нет возможности защитить свои фирмы от американских санкций. Также в ЕС нет единства по вопросу покупки газа. Восточные страны хотят закупать его у США, а западные — у России.

Германия, Австрия и Франция будут бороться за продолжение энергетического альянса с Россией. Будут пытаться ответить Америке. Однако, к сожалению, у немецкого правительства и у европейского правительства нет сегодня возможности защитить свои фирмы. В этом вся катастрофа, — сказал политолог в эфире Первого канала,

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник последние антироссийские санкции США, заявил, что Москва предпримет ответные шаги.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

Как ранее писал NEWS.ru, газопровод «Северный поток — 2» построен примерно на 93% от своей проектной трассы. На данный момент уложено более 2300 км из почти 2460 км.