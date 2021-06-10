В Китае заявили о намерении Байдена разобщить Москву и Пекин

https://static.news.ru/photo/e0e94136-caa6-11eb-96db-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве постарается решить сразу несколько задач. В частности, он попытается разобщить Россию и КНР. Об этом в материале для Global Times заявил китайский политолог Ли Юнхай.

Он отметил, что Байден на встрече с Путиным попытается прояснить для себя позицию России относительно США, а также планы Москвы по развитию двусторонних отношений. Между РФ и Штатами есть ряд неразрешённых противоречий, поэтому по итогам саммита никаких радикальных изменений не предвидится, подчеркнул политолог.

Также Юнхай сказал о намерении Байдена разобщить Москву и Пекин.

США, очевидно, устали воевать на два фронта. Белый дом опасается, что если Соединённые Штаты не сумеют перетянуть Россию на свою сторону, Москва и Пекин сблизятся ещё больше, а это отнюдь не в интересах Вашингтона. При этом Байден предложит в открытую заключить союз против Китая, так как понимает, что Кремль дорожит связями с азиатской страной, — написал эксперт.

У США и России кроме разногласий есть также и общие интересы, считает политолог. Они касаются, в частности, вопросов глобальной безопасности и изменений климата. Всё это также входит и в интересы КНР, заметил Юнхай. Он заявил, что по итогам саммита стратегия США в отношении России и Китая не изменится. Однако в результате переговоров, вероятно, могут быть заключены новые договорённости в сфере контроля над вооружениями.

Ранее директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц сказал, что Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве 16 июня лишь обменяются мнениями, но не достигнут реальных результатов.

По словам американского аналитика, не стоит возлагать особых надежд на встречу лидеров в Женеве, так как оба президента не собираются менять своих позиций.