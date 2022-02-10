Политолог заявил о давлении элит США на канцлера Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц попал под давление и со стороны элит США, и тех, кто видит перспективы в улучшении отношений с Россией, заявил немецкий политолог Александр Рар ИА SM-News. Он выразил надежду, что, несмотря на это, Шольцу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным удастся вести диалог о европейской безопасности.

Он попал под такое давление в Германии. В самой Германии. Не от элит и населения, которые были бы с ним солидарны в том, что нужно с Россией договариваться. А с элитами и средствами и массовой информации, которые требуют с него подчинения фактически американскому диктату. И он уехал оттуда (из США — ред. NEWS.ru) мальчиком, которого там отшлёпали. И посмотрим, как он сейчас будет себя вести на встрече с Путиным в Москве. Я надеюсь, как Макрон, найдёт в себе мужество говорить о европейских вопросах безопасности, — сказал Рар.

Встречу же французского лидера Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным он назвал успешной. При этом Макрона серьёзно критикуют те же американские элиты, отметил политолог.

По-моему, этот визит удался. <...> Путин сам сказал, что какие-то компромиссы именно во французском предложении он может найти для себя. Французы говорят, что если можно двигаться в сторону создания каких-то новых условий, в том числе, просветилась информация, что французы якобы предлагают настоять на своем, что Украина на войдет в НАТО. Я считаю, что это правильный путь заставить таким образом Украину пойти по нейтральному пути, остаться нейтральным государством, — считает Рар.

Ранее Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось.