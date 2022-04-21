Политолог заявил, что США не заставили Европу изолировать Россию

США не смогли заставить Европу отказаться от углеводородов из России, заявил политолог-американист Дмитрий Евстафьев в разговоре с ИА SM-News. Изолировать Россию не удалось, для этого не хватило географического пространства, отметил он.

Нас пугали, что у нас 2% ВВП, хотя в действительности 3,7%, а у Запада «сто пятьсот тысяч» процентов ВВП. Но выяснилось, что этого всё равно не хватает, чтобы нас изолировать и чтобы заставить европейцев, которые уже на всё согласны, на всё до неприличия, полностью отказаться от российских углеводородов, — сказал Евстафьев.

Он также задался вопросом, что же будет с «зелёной повесткой», если президент Франции Эммануэль Макрон называет российский газ ненужным. При этом если во Франции есть атомная энергетика, то в других странах её нет, отметил Евстафьев.

Ранее Париж призвал ввести эмбарго на российскую нефть в ближайшее время. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон допустил, что со временем возможно введение запрета и на импорт газа из России.

В свою очередь Германия решила полностью отказаться от российских энергоносителей. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что конца лета страна полностью откажется от российского угля, а к концу года — от импорта российской нефти.