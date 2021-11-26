Политолог заявил, что США наплевать на президента Украины

Властям США не важно, кто является президентом Украины, потому что любой будет поддерживать американскую политику. Украинский лидер Владимир Зеленский старается сохранить контакт с Вашингтоном, но не хочет оказаться в числе первых стран, воюющих с Россией, сообщил Live 24 президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В американских интересах наплевать на действующего украинского президента. Американцы прекрасно понимают, что любой украинский президент будет проамериканским. А кто там кого съест на Украине — им всё равно. Пока Зеленский пытается и удовольствие получить, и невинность сохранить, демонстрируя с одной стороны готовность к эскалации конфликта, с другой — это происходит только на уровне заявлений, — сказал Ищенко.

По словам эксперта, Украина пока избегает серьёзного столкновения с Россией, поскольку помнит опыт Грузии в 2008 году (вооружённый конфликт в Южной Осетии) и осознаёт, что произойти всё может так, как выгодно Москве.

По мнению Ищенко, Киев может втянуться в войну, только если, например, Польша или Прибалтика нападёт на Белоруссию. Украина может пойти на такой шаг с оглядкой на реакцию Запада.

Ранее бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Зеленский может поднять вопрос о введении военного положения в стране. По его словам, это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан.