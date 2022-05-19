Политолог заявил, что после спецоперации в ЕС войдут «остатки» Украины Политолог Дюрре заявил, что после спецоперации России в ЕС войдут «остатки» Украины

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После урегулирования ситуации, связанной с военной спецоперацией РФ на Украине, «остатки» последней получат шанс войти в Евросоюз, заявил NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Эксперт подчеркнул, что усиление антироссийских настроений сделает Украину для ЕС «ещё более своей». Собеседник отметил, что Турция — наоборот — никогда не станет членом ЕС из-за культурно-религиозного фактора и своей геополитической роли буферной зоны между Ближним Востоком и Европой.

Думаю, что после окончания всей ситуации, связанной с военной спецоперацией РФ на Украине, остатки Украины получат шанс вступить в ЕС. Киев для ЕС «свой», так или иначе. А после известных событий общество на Украине станет ещё более антироссийским, что только понравится Европе. <...> Но Турцию в ЕС никогда не возьмут из-за её геополитического положения и культурно-религиозного фактора. ЕС нужна буферная зона безопасности между Европой и Ближним Востоком. Вы представляете, чтобы было, окажись беженцы из Ирака и Сирии после начала войн сразу в ЕС, а не в буферной Турции, — добавил Дюрре.

Политолог добавил, что в ЕС также опасаются растущего населения Турции и её военной мощи из-за «исторической и генетической памяти, и именно поэтому республику никогда не возьмут в ЕС».

Для турецкого общества, государственности Турции важнее сам процесс вхождения в Европу. Иногда так бывает — процесс важнее результата, — подытожил Дюрре.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган высказался против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Его позиция обоснована тем, что эти два кандидата поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.