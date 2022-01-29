Политолог заявил, что Порошенко пригодится США на замену Зеленскому

Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко нужен США и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Его держат «в запасе», отметил он в беседе с РИА Новости.

Политолог пояснил , что «Порошенко котируется в Вашингтоне, потому что считается, что он стабилизировал ситуацию в 2014–2015 годах, он подписал Минские соглашения» и «не дал Украине расколоться на отдельные квазигосударства». Суздальцев уверен, что в Белом доме Порошенко рассматривают как следующего президента.

Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании, — считает политолог.

Он добавил, что Порошенко хорош для США, поскольку может пойти на боевые действия против Москвы на Донбассе.

А на Украине большой дефицит людей, которые могут принимать решения. Считается, что Порошенко — истинный противник, враг России, — подчеркнул Суздальцев.

Зеленский, уверен эксперт, сделал некоторые ошибки и теперь «не котируется» в Белом доме.

Ранее стало известно, что Зеленский стремится создать впечатление спокойствия и заявляет коллегам, в частности президенту США Джо Байдену: противостояние с Россией не является таким уж страшным, считают в Politico. Ссылаясь на слова близких к Зеленскому лиц, издание подчёркивает, что у президента Украины растёт раздражение от активных действий Белого дома.