Политолог рассказал, введёт ли Грузия санкции против РФ с новым главой МИД

При новом главе МИД — Илии Дарчиашвили — Грузия вряд ли введёт санкции против России на фоне происходящего на Украине, «и это правильная, рациональная политика властей», рассказал NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. Назначенный руководитель ведомства сменил на этом посту Давида Залканиани. Новый статус последнего — посол республики в США. Эксперт отметил, что Тбилиси, скорее всего, не откажется от стремления вступить в ЕС и НАТО.

Если шансы на вступление Грузии в ЕС хотя бы лет через 10 существуют, то шансы на вступление в НАТО — практически нулевые. Конкретно для Залкалиани это (назначение послом в США. — NEWS.ru) и не повышение, и не понижение. С новым министром [иностранных дел] изменения позиции в вопросе отказа Грузии вводить санкции против РФ ждать не приходится и это правильная, рациональная политика грузинских властей, — заявил Капанадзе.

Спикер добавил, что «многое, если не всё на постсоветском пространстве зависит от того, когда и каким образом завершится специальная военная операция РФ на Украине».

Накануне стало известно, что глава МИД Грузии Давид Залкалиани подал в отставку. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Должность министра иностранных дел вместо него займёт экс-глава администрации правительства Грузии Илия Дарчиашвили.

Как уточнил Гарибашвили, бывший глава внешнеполитического ведомства страны продолжит свою работу в качестве чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в США. Ранее Гарибашвили заявил, что исходя из интересов Грузии и её народа, Тбилиси не присоединится к санкциям в отношении России. Он также призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине.

Гарибашвили добавил, что Тбилиси на политическом уровне, во всех форматах поддерживает Украину, призывает к скорейшему прекращению российской спецоперации, к миру и стабильности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявляла, что страна поддерживает все международные финансовые санкции против России, введённые Западом из-за ситуации на Украине. Она добавила, что Тбилиси участвует во всех резолюциях, принятых в поддержку Киева.