Политолог: Молдавия не последует призыву Украины воевать с Россией

Молдавия не последует призыву секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова открыть второй фронт с Россией, заявил политолог Борис Шаповалов. Он объяснил, что нарушать конституцию в республике не станут, несмотря на симпатии к украинской стороне, передаёт EADaily.

Хотя мы видим, что Майя Санду (президент), Наталья Гаврилица (премьер-министр), Игорь Гросу (спикер парламента) и депутаты правящей в стране партии «Действие и солидарность» и их СМИ открыто симпатизируют Украине. Однако нарушать конституцию и каким-либо образом вмешиваться в происходящее на Украине они не будут, так как это может повлечь за собой трагические последствия для молдавской государственности, — сказал Шаповалов.

Страна не присоединится к антироссийским санкциях, не станет поставлять Украине оружие и участвовать в боевых действиях, добавил он. При этом правительство Приднестровья тоже занимает нейтральную позицию, отметил Шаповалов.

Ранее призыв Киева к созданию «второго фронта» против России отверг председатель парламентского комитета Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе. Он подчеркнул, что такие призывы «неправильны и не оправданны».