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Мир

Политолог заявил, что Ле Пен не собирается выводить Францию из НАТО

Политолог Фёдоров: Ле Пен не собирается выводить Францию из состава НАТО
16:17, 14 апреля 2022
Политолог заявил, что Ле Пен не собирается выводить Францию из НАТО Марин Ле Пен Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не собирается выводить Францию из состава НАТО, сообщил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров. Она намерена лишь выйти из объединённого военного командования Альянса ради независимости армии страны, объяснил специалист изданию Pravda.Ru.

Марин Ле Пен говорит о выводе Франции из объединённого военного командования, чтобы Вооружённые силы Франции не были зависимыми от командования НАТО, от Брюсселя. Она хочет, чтобы объединённое командование и НАТО не могли принимать решение по поводу использования французской армии, — сказал Фёдоров.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что в случае её победы на выборах страна выйдет из объединённого военного командования НАТО, так как армия Франции не должна ему подчиняться. При этом она отметила, что не намерена выводить Францию из ЕС. По словам Ле Пен, Франция должна вернуться к статусу в Альянсе, который у неё был с 1966 по 2009 год.

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.

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