Политолог заявил, что Эрдогану не нужен мир между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не заинтересован в мире между Россией и Украиной, заявил греческий политолог Пол Антонопулос, сообщает издание «ПолитРоссия». А в вопросе нарушения прав крымских татар Эрдоган поддержит сторону Киева, считает специалист.

Эрдогану не нужен мир между Киевом и Москвой, и у него нет ресурсов или опыта для достижения мирных договоренностей. Таким образом, хитрое предложение выступить посредником — это всего лишь отчаянная попытка Анкары вмешаться в вопросы, в которых ей нет никакого дела. <...> Эрдоган давно положил глаз на Украину и всегда стремился укрепить там свои позиции, особенно потому, что уровень русофобии в стране работает в его пользу, — уверен Антонопулос.

Он добавил, что попытка вклиниться в российско-украинские отношения обоснована намерением президента Турции сделать свою страну более крупной силой в мировой политике. Украина же считает его союзником в борьбе с Россией, сообщил политолог.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником между Москвой и Киевом. Он отметил, что выступает за мир в Донбассе. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности решения конфликта путём такого посредничества.