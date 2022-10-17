Политолог заявил, что Байден махнул рукой на Палестину Востоковед Плотников заявил, что Байден махнул рукой на Палестину и весь Ближний Восток

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Президент США Джо Байден

Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас утратил доверие к администрации Байдена и разочаровался в политике американского лидера, которому Ближний Восток оказался фактически не нужен. Как считает востоковед, Байден махнул рукой на Палестину и на весь Ближний Восток, и теперь, когда урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем для главы Белого дома отошло на самый дальний план, Аббас может рассчитывать лишь на поддержку России, пишет «ПолитЭксперт».

Российская сторона устами президента, министра иностранных дел подтвердила неизменность курсу на выполнение резолюции Совбеза ООН по созданию двух государств. У нас ничего не изменилось. А в Соединенных Штатах этому вопросу внимания не уделяют, они сейчас зациклились на нанесении поражения России и всю свою энергию и ресурсы бросили на это. Ближний восток Вашингтону фактически не нужен. Они решают только шкурные интересы, чтобы Саудовская Аравия не сокращала добычу нефти в ОПЕК+, — сказал Плотников.

По словам политолога, в настоящее время мировое сообщество должно повернуться лицом к палестинской проблеме. На фоне резкого ухудшения обстановки в Палестине в частности и на Ближнем Востоке в целом Москва пригласила в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии палестинского лидера Махмуда Аббаса. Аббас и президент России Владимир Путин обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. Президент Палестины утратил доверие к администрации Байдена и разочаровался в политике американского лидера, о чем он и рассказал Путину. При этом Кремль подчеркнул принципиальный характер позиции Москвы по палестино-израильскому урегулированию.

Кроме России сейчас этому вопросу никто такого пристального внимания не уделяет. Палестинцы сами признают, что на фоне того, что происходит в мире с продовольственным обеспечением, кризисом на Украине, санкциями Запада в отношении России и Китая, вопросы политического урегулирования отошли на задний план. Палестинцы очень просят, чтобы мировое сообщество вернулось к принятым Совбезом ООН резолюциям и все-таки взялось за разрешение палестинской проблемы, — заключил востоковед.

Президент Байден ранее заявил о «глубоком разочаровании» заявлением лидера Палестины Махмуда Аббаса, который в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил об утрате доверия к Соединенным Штатам.