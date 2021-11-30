Политолог заявил, что Ахметов привлечёт Зеленского к ответу за клевету

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что олигарх Ринат Ахметов, вероятно, не оставит без ответа обвинения украинского президента Владимира Зеленского в подготовке государственного переворота. Для бизнесмена станет делом чести доказать непричастность в суде, отметил политолог в интервью порталу «Украина.ру».

Его оклеветали, это удар по его деловой и личной репутации. Я думаю, что он будет подавать в суд. Возможно даже, в международный, поскольку компании Ахметова котируются на лондонской бирже, — пояснил Бондаренко.

По его мнению, голословные обвинения об участии в заговоре ударили, в том числе по инвесторам из-за рубежа, которые вкладывают средства в компании Ахметова.

Украинские олигархи, считает политолог, являются иммунной системой местной экономики. Они не позволяют проникнуть на территорию Украины транснациональным корпорациям. Именно поэтому в их дискредитации заинтересованы США, подчеркнул Бондаренко.

Ранее стало известно, что Ринат Ахметов назвал сплошной ложью обнародованную Владимиром Зеленским информацию о его якобы участии в планировании госпереворота. Он обратил внимание, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем государства. Ахметов пообещал продолжить защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.