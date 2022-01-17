Политолог заверил, что Украина не пострадает от переговоров России с США

Неуважение США к требованиям России не скажется на Украине, считает политолог, заместителя директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт «ПолитЭксперт». Москва ведёт переговоры с Вашингтоном и НАТО, а не с Киевом, объяснил он, а идея о гипотетической интервенции на Украину, которую так сильно опасается Запад, смехотворна и не пойдёт на руку ни одной стороне.

Речь ведь идёт о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО, и новые правила игры Москва стремится согласовать именно с ними, а не с Киевом. Поэтому вариант гипотетического вторжения России на Украину в ответ на отказ США и НАТО уважать российские красные линии, о котором постоянно говорят на Западе, действительно представляется абсурдным и контрпродуктивным, — отметил Суслов.

Он добавил, что внешнеполитическая цель администрации США — это противостояние Китаю, поэтому она не заинтересована в эскалации конфликта с Россией. И Штаты готовы на стратегические шаги, даже если они окажутся непопулярными, заявил Суслов, приводя в пример вывод войск из Афганистана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что политическая мудрость президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе. Однако он уточнил, что итоги прошедших переговоров настраивают скорее на пессимизм.