Политолог: арест Трампа показал хаос и дезорганизацию Запада Политолог Ордуханян: арест Трампа показал хаос и дезорганизацию Запада

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Ситуация с арестом экс-президента США Дональда Трампа демонстрирует хаос и дезорганизацию, которые охватили Запад, заявил в беседе с «Народными Новостями» политолог Рафаэль Ордуханян. По его мнению, американские политики лишь ухудшают положение дел. Эксперт убежден, что все обвинения в адрес Трампа являются политически мотивированными.

Политолог считает, что Запад создал международную секту под названием «неолиберализм». Он уверен, что из-за нее исказилась не только политическая жизнь западных стран, но и физиология современных людей. По мнению эксперта, эта ситуация напоминает космическую эпидемию, которую распространяет Запад.

На Западе сумели создать международную секту под названием «неолиберализм». Они вошли не только в политическую жизнь стран, но и в физиологию жизнь современного человека. Мы видим, в кого превращается западное общество в прямом и буквальном смысле. Мы видим уродство идей, языка и внешнего вида, все это напоминает космическую эпидемию, распространяемую Западом, — подчеркнул Ордуханян.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что арест Трампа говорит о кризисе либерализма. Она подчеркнула, что это тот самый случай, когда сначала система заявляет о себе как о свободной, однако в итоге заканчивает отрицанием себя.