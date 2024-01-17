Политолог высказался о вероятности переговоров России и Украины в Стамбуле Политолог Стародубцев: Россия откажется от переговоров с Украиной в Стамбуле

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Россия откажется от переговоров с Украиной в Стамбуле, если подобное предложение поступит, уверен востоковед Иван Стародубцев. В разговоре с ИА SM.News политолог подчеркнул, что нет никаких причин для обсуждения данного вопроса между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Что касается глобального мирного урегулирования, повторить в 2024 году 2022 год, честно говорю, я слабо верю. <...> Подчеркну, нет никаких причин, чтобы Путин с Эрдоганом именно по этому поводу разговаривали. Там полно других тем, которые надо обсуждать, — уточнил эксперт.

Стародубцев также напомнил о зерновой сделке. По его словам, Турция в этой ситуации показала определенные успехи. Политолог отметил, что обязательства в отношении России со стороны Запада выполнены не были, но сделка все равно просуществовала некоторое время. Эксперт предположил, что Эрдоган попытается вновь «усадить Путина за этот переговорный стол».

Роль Турции как регионального продовольственного хаба росла. Прибыли текли, все было хорошо. До тех пор, пока Россия не сказала: доколе, нам такая зерновая сделка не нужна, когда игра идет в одни ворота. И из сделки вышла. За этот переговорный стол, совершенно определенно, Эрдоган попробует усадить Путина, — подчеркнул Стародубцев.

Дипломатический источник в Анкаре ранее по итогам встречи по «формуле мира» в швейцарском Давосе заявил, что турецкая сторона не видит готовности стран Запада к урегулированию украинского конфликта. По его словам, существует риск того, что ситуация на Украине зайдет в тупик.