Политолог: выборы в Турции решат судьбу вступления Швеции в НАТО Политолог Топорнин заявил, что судьба вступления Швеции в НАТО решится после выборов в Турции

Фото: Turgay Ipek/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президентские выборы в Турции, которые пройдут в ближайшее время, решат судьбу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он рассказал «ПолитЭксперту», что в случае поражения действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана Скандинавским странам будет проще договориться с новой властью.

В какой-то степени оппозиции будет проще одобрить заявку Швеции, потому что у нее нет жестких требований о том, что Швеция должна незамедлительно выдать всех политэмигрантов, — пояснил политолог.

По словам Топорнина, решение вопроса о вступлении Швеции в НАТО упирается в личные интересы Эрдогана. До выборов он будет придерживаться принципиальной позиции о том, что Стокгольм должен выдать Анкаре политических мигрантов, а после он может пойти на уступки в случае получения преференций в военном, политическом либо же экономическом плане.

Политолог отмечает, что у Финляндии гораздо больше шансов попасть в НАТО, так как к ней у Турции нет претензий. Их сдерживает только решение вступать в тандеме со Швецией, так как их объединяют общая история, границы и внеблоковый статус.

Вот такая вот ситуация непростая на самом деле, но, как я уже сказал, после выборов шансы на одобрение Турцией заявок Швеции и Финляндии возрастут, — заключил Топорнин.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае 2022 года. Их заявки не одобрили только Венгрия и Турция. Анкара требует от них прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что в Государственном собрании Венгрии вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не считают решенным. Он пояснил, что не раз от Суоми и Стокгольма в адрес Будапешта поступали обвинения в нарушении демократических норм и принципа верховенства права.