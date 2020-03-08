https://static.news.ru/photo/35179ace-60f3-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: jorono /pixabay.com

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил о том, что политика президента Украины Владимира Зеленского ведёт к коллапсу в стране. Об этом сообщила газета «Известия».

Политолог объяснил, что на разрушение страны указывают действия украинского лидера. А именно полное снижение ценности государственного управления и оставшееся влияние олигархов на власть.

Обесценивание госслужбы началось ещё во времена правления Петра Порошенко, уточнил эксперт. А Владимир Зеленский продолжил уничтожать государственное управление.

Юрий Романенко отметил, что украинский лидер привёл своих людей, а профессиональные политики разбежались.

Профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с этой жижей, которую по инерции называют государством. Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов, — объяснил политолог в издании «Главред».

Юрий Романенко подытожил, что у Украины и Владимира Зеленского нет будущего и украинцам надо готовиться к этому коллапсу.

Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности, — заключил политолог.

Как писал NEWS.ru ранее, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что курс нынешней украинской администрации привёл страну к «полному коллапсу».