Политолог указал выгодополучателя от нападок Зеленского на Иран Политолог Шаповалов: недружелюбие Украины в отношении Ирана играет на руку России

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинско-иранские отношения находятся практически на самой нижней отметке, и это играет на руку Москве, рассказал «ПолитЭксперту» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. По его словам, Киев уже совершил целый ряд ошибок в отношениях с Тегераном, и ответом может быть активизация взаимодействия Ирана с Россией по различным направлениям.

Это происходит уже сейчас. Но в будущем может приобрести более масштабный характер. Надо признать, что после начала СВО, масштабного конфликта Запада с Россией, отношения Ирана и РФ, и до того бывшие конструктивными, приобрели еще более содержательное значение, — рассказал политолог.

Он отметил, что Иран представляет собой один из центров силы на Ближнем Востоке, это крупное государство с серьезной экономикой и человеческим ресурсом, поэтому сотрудничество с ним очень выгодно для России. Кроме того, укрепление отношений с Москвой позволит интегрировать Тегеран и в контакты с Китаем.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет, в том числе запретить торговые операции, транзит ресурсов, перелеты и перевозки по территории Украины.

Крайне недружелюбное поведение Киева в этом случае — повод для Тегерана еще раз убедиться в том, кто для него выгоден в качестве союзника: суверенная Россия или лишенная внешнеполитической субъектности, полностью зависимая от Соединенных Штатов Украина, резюмировал Шаповалов.

Ранее сообщалось, что причиной для рестрикций Зеленский назвал военную помощь, которую, по его мнению, Тегеран оказывает Москве.