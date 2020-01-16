https://static.news.ru/photo/f1f16ff8-38e9-11ea-a415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спекуляции русофобских историков являются причиной враждебного отношения современных польских политиков к России и СССР. Об этом рассказал историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин.

В Польше потакают националистам, которые утверждают, что в январе 1945 года Красная армия начала освобождать Варшаву лишь после подавления в городе восстания, организованного Армией Крайовой, заявил политолог в интервью «Парламентской газете».

По его словам, к тому времени Красная армия провела несколько наступательных операций и вышла к границе Советского Союза достаточно уставшей. К тому же не хватало сил для атаки на хорошо укреплённый город, ждали резерв.

Данилин отметил, что выступление в это время в Варшаве Армии Крайовой не согласовывалось с советским командованием.

Это была выходка польских националистов, которые хотели заполучить контроль над Варшавой в пользу Лондона. Конкретно данное восстание было спонсировано и поддержано находившимся там правительством Польши в изгнании, — подчеркнул политолог.

На тех политиках и лежит вина за подавленное восстание, уверен Данилин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Польша стала врагом Москвы мгновенно. Случилось это, после того как в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооружённый конфликт в Донбассе. Такое мнение высказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны. Учёный уточнила, что до 2014 года отношения двух стран были хорошими, казалось, что старые споры забыты.