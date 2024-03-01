Политолог назвал признак поражения Украины Политолог Карасев: потеря Одессы станет поражением Киева

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Зенитный танк «Гепард» вооруженных сил Украины на позиции к востоку от Одессы

Запад не может позволить себе потерять украинскую Одессу, так как это означало бы безоговорочную победу России, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka. Он пояснил, что пока что нет уверенности в том, что это произойдет, однако стоит готовиться к самому худшему.

Если, например, им (российским войскам. — NEWS.RU) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев — Одессу, а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это — все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением, — добавил Карасев.

Ранее британский депутат Боб Сили предположил, что Вооруженные силы Украины могут потерпеть сокрушительное поражение из-за нехватки боеприпасов. По его словам, тяжелая ситуация, складывающаяся для Киева на поле боя, во многом связана с тем, что США и страны Евросоюза не выполняют данные ему обещания. Речь идет о поставках вооружений и снарядов. Тем временем в российской армии наблюдается полностью противоположная ситуация — военная промышленность только растет, указал политик.

В свою очередь аналитики издания Asia Times отмечают, что в странах Запада также сложилась проблема с боеприпасами. Именно нехватка вооружений и снарядов, констатировали они, станет главной проблемой для НАТО в случае гипотетического конфликта с Россией.