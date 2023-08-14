Политолог указал на двойные стандарты Украины при обвинении РФ в пиратстве Политолог Корнилов: Украина сама занимается пиратством и нарушает морское право

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Украина сама не раз занималась пиратством и нарушала международное морское право, заявил NEWS.ru политический обозреватель Владимир Корнилов. Так он прокомментировал заявление Киева, который раскритиковал Москву за проявление «каперского права». По словам политолога, российская сторона не нарушала положения международного морского права, а все обвинения в ее адрес — «странные».

Давайте вспомним захваченные российские рыболовецкие траулеры в Черном и Азовском морях, совершенно безосновательно подбитый российский нефтяной танкер у берегов Керченского пролива. Разве не Минобороны Украины недавно заявляло о намерении подбивать торговые суда, движущиеся в Россию. То есть они считают, что взрывать сухогрузы и танкеры — можно, а просто досматривать груз — нельзя? Довольно странный подход, — отметил Корнилов.

Политолог подчеркнул, что Россия действует в соответствие с международным правом, досматривая сухогрузы, которые следуют в украинские порты.

Москва честно предупреждала все торговые суда, движущиеся в сторону Украины, что рассматривает их как потенциальных перевозчиков военных грузов и проверяет на наличие этого вида товаров. Если взрывчатка, бронетехника или что-то в этом роде будут найдены — этот товар будет изъят, а судно арестовано, — добавил Корнилов.

Ранее российские военные принудительно остановили для досмотра шедший в украинский порт сухогруз под флагом Палау, сделав предупредительные выстрелы. Киев раскритиковал произошедшее и увидел в этом проявление «каперского права». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это актом пиратства и преступлением против гражданских судов, пообещав найти «оптимальный ответ» России.